34 doden bij bomaanslag op Somalische markt

Bij een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 34 doden gevallen. De autobom ging af op een drukke markt.

Bij de explosie raakten 50 mensen gewond. Omdat velen van hen er slecht aan toe zijn, zal het dodental naar verwachting verder oplopen, zegt een woordvoerder van de lokale politie tegen CNN.

De aanslag is nog niet opgeëist. In het land is de extremistische islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab actief.

Anderhalve week geleden is Mohamed Farmajo gekozen tot nieuwe president. Persbureau AP schrijft dat de groep een paar uur voor de aanslag een eerste reactie op de verkiezing van Farmajo gaf. In het bericht noemt Al-Shabaab de president een afvallige, en zegt dat de groep zal blijven vechten tegen zijn regering.