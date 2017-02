Hirscher verovert tweede goud bij WK skiën

In 2009 debuteerde de 27-jarige Hirscher op de WK, maar ging toen onderuit in de eerste afdaling van de slalom. Vier jaar later ging het stukken beter en veroverde hij in Schladming zijn eerste WK-goud. In 2015 ging het in Beaver Creek weer mis. Hij viel daar in de tweede afdaling.

Vlekkeloze afdaling

Dit WK ging het weer crescendo met Hirscher. Een vlekkeloze eerste run leverde hem al een riante marge op en in de tweede afdaling maakte hij het gat met de rest alleen maar groter. Eerder in de week pakte hij ook al het goud op de reuzenslalom.

Na de eerste afdaling was het podium nog volledig Oostenrijks, maar de tweede run gooide het klassement op zijn kop. Marco Schwarz en Michael Matt zakten uit de top-3 en Oostenrijk Manuel Feller en de Duitser Felix Neureuther kwamen erin.