Klopjacht op verdachten moord Kim Jong-nam

Vier verdachten van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un, zijn op de dag van de moord Maleisië ontvlucht. Dat zegt de Maleisische politie.

De politie zegt dat het Noord-Koreanen zijn van 33, 34, 55 en 57 jaar oud, maar wil niet zeggen naar welk land ze zijn vertrokken. Er is samen met Interpol en het betrokken land een klopjacht op de vier ingezet. Ook wil de politie nog een vijfde Noord-Koreaan ondervragen.

Vier andere verdachten zitten vast in verband met de moord, twee vrouwen uit Vietnam en Maleisië, een Noord-Koreaan en een Maleisiër.

Vochtige doek

Kim Jong-nam werd afgelopen maandag op het vliegveld van Kuala Lumpur om het leven gebracht, waarschijnlijk is hij vergiftigd. Hij zou van Maleisië naar Macau (dat bij China hoort) vliegen, waar hij woonde. Hij slaagde erin om hulp te vragen bij een balie, en zei toen dat twee hem onbekende vrouwen met een vochtige doek over zijn gezicht hadden gewreven. Onderweg naar het ziekenhuis overleed hij.

Volgens Zuid-Korea en de VS is hij vermoord door de Noord-Koreaanse inlichtingendienst. De officiële resultaten van het onderzoek naar de doodsoorzaak zijn nog niet bekend.

Tegenstander

Kim heeft zich publiekelijk tegen de hegemonie van zijn familie in Noord-Korea uitgesproken. Hij was de oudste broer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die heeft in het verleden een doodvonnis over hem uitgesproken. In 2012 mislukte een poging om hem om het leven te brengen.

Ondertussen is er een diplomatieke rel ontstaan over het lichaam van Kim Jong-nam. Noord-Korea zegt dat het de uitkomst van het onderzoek niet zal accepteren en beschuldigt Maleisië van "samenspannen met buitenlandse mogendheden", waarmee Noord-Korea gewoonlijk Zuid-Korea bedoelt.