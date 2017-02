30.000 huishoudens in Gelderland zonder water

Bij de Spar-supermarkt in Tolkamer is het druk. "We verkopen meer water dan bier", vertelt een medewerker. De mensen staan in de rij om het water in te slaan en de voorraad slinkt snel.

Eerder dacht waterbedrijf Vitens het probleem te hebben gevonden. "Er lopen drie leidingen onder de IJssel. We dachten dat het lek in één van de leidingen zat en hebben die afgesloten. Nu blijkt dat het probleem ergens anders zit. We gaan dat lek nu traceren", zegt de woordvoerder tegen de regionale omroep.