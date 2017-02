Van Loen: actie Kramer stomste wat je kunt doen

Zondagavond was Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal kraakhelder in zijn oordeel over Dirk Kuijt ("onhandig") en de muitende Michiel Kramer ("kan niet"). In de loop van de week herhaalde hij die mening in zijn column in Voetbal International. "Kramer zou een voorbeeld mogen nemen aan hoe John van Loen in 1993 met zijn situatie bij Feyenoord omging."

"Heeft Van Hooijdonk dat gezegd, joh?", reageert John van Loen vanuit China, waar de oud-spits werkzaam is bij een van de voetbalacademies. "Ik deed niets bijzonders. Als ik ernaast stond, probeerde ik me er weer in te knokken. En ze hadden me altijd nodig..."