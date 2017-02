De sport van zondag bij de NOS

De middaguitzending van Studio Sport is gevuld met finales, te beginnen in Zwolle. Daar nemen de volleyballers van Landstede het op tegen Orion in de strijd om de nationale beker. Het duel is live te zien via NOS.nl en NPO 1 vanaf 13.10 uur.

Om 15.10 uur wordt dan overgeschakeld naar Rotterdam waar de Fransman Jo-Wilfried Tsonga en de Belg David Goffin elkaar treffen in de eindstrijd van het ABN Amro-tennistoernooi.

Ook de bekerfinale tussen de volleybalsters van Sneek en Sliedrecht Sport wordt in beeld gebracht.