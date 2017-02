Trump 'op campagne' in Florida: even onder vrienden zijn

De bijeenkomst in Florida leek sterk op de campagnebijeenkomsten van Trump uit het najaar. De president had zijn stropdas afgedaan en gooide demonstratief zijn papieren speech weg, al bleef de autocue gewoon staan. First lady Melania Trump was ook in de hal.

Trump nodigde een supporter uit op het podium en stond zijn microfoon aan hem af. De man had naar verluidt sinds 04.00 uur in de ochtend gewacht bij de hal in Melbourne, om zeker te zijn van een plaats in het publiek. "Deze man is zo geweldig", zei Trump. "Hij heeft de beste dingen over mij gezegd."