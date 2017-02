Wekdienst van 19 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

VS stuurt meer militairen naar Polen voor bescherming

De VS stuurt in april nog eens duizend militairen naar Polen om de NAVO aan de oostflank sterker te maken. Vorig jaar werd op een NAVO-top al besloten dat er meer militairen in Polen en ook Estland, Letland en Litouwen worden gestationeerd. Die NAVO-lidstaten voelen zich bedreigd door Rusland sinds de annexatie van de Krim in 2014.