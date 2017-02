Laatste FARC-rebellen leveren wapens in

De laatste driehonderd leden van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC zijn aangekomen in speciale VN-kampen waar ze hun wapens inleveren. De kampen zijn onderdeel van het vredesakkoord tussen de regering en de rebellen, dat in november vorig jaar werd bereikt.

De bijna 7000 leden van de FARC worden verplaatst van hun bases in de jungle naar 26 kampen elders in het land. Ze blijven daar naar verwachting tot 31 mei en worden voorbereid op de samenleving, meldt de BBC.

Het grootste deel van de rebellen was al aangekomen in de kampen, maar de opbouw daarvan verloopt moeizaam. Voormalige strijders klaagden dat de kampen nog niet af zijn en in sommige kampen moesten de FARC-leden zelf de zones opbouwen. De Colombiaanse regering zegt dat de problemen worden veroorzaakt door de slechte infrastructuur.

Vredesakkoord

De FARC en de regering van Colombia sloten in november vorig jaar een vredesakkoord. Een eerder akkoord werd in een referendum nog weggestemd door de bevolking, omdat een krappe meerderheid van de kiezers de overeenkomst te gunstig voor de FARC vond. Een aangepast akkoord werd niet meer voorgelegd aan de bevolking.

Door de jarenlange strijd zijn volgens de Colombiaanse regering zeker 220.000 mensen omgekomen. Meer dan vijf miljoen mensen sloegen voor het geweld op de vlucht.