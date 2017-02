VS stuurt meer militairen naar Polen voor bescherming

De VS stuurt in april duizend militairen naar Polen om de NAVO aan de oostflank sterker te maken. Op een NAVO-top vorig jaar zomer werd al besloten dat er meer militairen naar Polen en ook Estland, Letland en Litouwen zouden worden gestuurd.

Die Oost-Europese landen voelen zich bedreigd door buurland Rusland. Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 vroegen ze om bescherming van de NAVO. De afgelopen tijd zijn onder meer door Duitsland, Groot-Brittannië en Canada troepen naar de oostflank gestuurd.

Vorige maand kwamen al zo'n 3500 Amerikaanse militairen aan in Polen. Toen werd gedacht dat onder president Trump het aantal Amerikaanse militairen in Polen weer zou worden afgebouwd. Nu heeft het Amerikaanse leger via het Europese hoofdkwartier in Wiesbaden bekendgemaakt dat het aantal verder wordt uitgebreid.