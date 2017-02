Prachtgoal helpt vrouwen ADO aan punt

Na de 1-1 ruststand kwam Heerenveen in de tweede helft opnieuw op voorsprong. Simone Kets was de maker van de tweede Heerenveen-goal, maar opnieuw kwam ADO terug via de fraaie treffer van Keizerweerd. Mijke Roelfsema was daarna dicht bij de 3-2 voor ADO. Haar vrije trap belandde op de lat.

ADO verzuimde door het gelijkspel de tweede plaats te heroveren op FC Twente. Met Ajax zijn deze teams al zeker van deelname aan de kampioensgroep. Heerenveen staat met twaalf punten achterstand op nummer vier PSV vijfde.