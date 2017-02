Kou lijkt uit de lucht tussen Cocu en 'ontevreden' Hendrix

"Hendrix weet heel goed hoe ik over hem denk", aldus Cocu. "Ik heb heel veel vertrouwen in hem. Vorig seizoen heeft hij ook bijna alles gespeeld. Maar je speelt wél bij PSV. Hij is net terug van een blessure van drieënhalve maand en we hebben een goed middenveld staan. Dan zul je even geduld moeten hebben en ons en de staf moeten overtuigen dat je er weer in hoort."

Hendrix schrok van interview

Dat de vrede weer is getekend, bleek wel uit het feit dat Cocu Hendrix twaalf minuten voor tijd gewoon liet invallen. De middenvelder kreeg een hartelijke ontvangst van de supporters, misschien wel tot zijn eigen opluchting. "Natuurlijk is het fijn als ze je naam scanderen. Het gaat er om hoe je met de fans omgaat en ik ben natuurlijk een jongen van de club."