Heracles heeft geen kind aan Excelsior

Heracles heeft in Almelo zonder zich bovenmatig in te spannen een ruime 4-0 zege geboekt op een zwak Excelsior.

Excelsior begon nog wel goed met twee gevaarlijke vrije trappen, maar daarna heerste Heracles, zeker na het tweede geel voor Rotterdammer Jurgen Mattheij in de 34ste minuut. Vlak voor rust was Brandley Kuwas (vorig seizoen nog actief bij Excelsior) er als de kippen bij toen de bal van de lat terugsprong: 1-0.

Na de rust leek Hicham Faik in eigen doel voor 2-0 te zorgen, maar de bal hobbelde net naast. Thomas Bruns en Mike te Wierik scoorden wel en voor beiden was het de eerste treffer van het seizoen. Bruns bekroonde een prima aanval over vele schijven en Te Wierik scoorde met een volley, na een prachtige dieptepass van Bruns.