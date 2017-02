PSV met zesde zege op rij richting Feyenoord

Knappe treffer Messaoud

NEC kwam langszij na een snelle uitval over links: de voorzet van André Fomitschov was al fraai, de afronding van Ali Messaoud werkelijk schitterend.

Ook na rust lag bij NEC de nadruk op de verdediging, al kwam het er hier en daar gevaarlijk uit via de snelle spits Jordan Larsson. Juist toen het wat meer de aanval zocht, liep NEC tegen een counter aan en Bart Ramselaar schoot na een voorzet van Davy Pröpper in twee instanties raak.

Veel gebeurde er daarna niet meer, vooral omdat beide ploegen grossierden in mislukte passes. PSV had bij het Nijmeegse slotoffensiefje nog de nodige moeite om de gelijkmaker te voorkomen. In blessuretijd maakte het gebruik van de ruimte die NEC bood: Héctor Moreno leek al te scoren, maar zag zijn stiftje op de lat belanden, maar even later was het alsnog raak via Luuk de Jong, die na een voorzet van Santiago Arias simpel binnen kon schieten.