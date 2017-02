Vice-president Pence ontmoet zanger Bono: ik hoorde dat je in de stad was

De Amerikaanse vice-president Mike Pence en U2-zanger Bono hebben elkaar ontmoet in München. "Ik waardeer het dat we even met elkaar kunnen praten", zei Pence tegen de Ierse zanger. "Ik hoorde dat je in de stad was."

Pence is in Duitsland voor de jaarlijkse Veiligheidsconferentie. De ontmoeting met Bono was geïmproviseerd.

"U ben de één na drukste man op aarde", grapte Bono, waarop Pence antwoordde dat dat best zou kunnen.