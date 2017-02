'Bespuugde' Ancelotti steekt middelvinger op naar Hertha-fans

Trainer Carlo Ancelotti van Bayern München zegt tijdens de wedstrijd tegen Hertha BSC door fans van de thuisploeg te zijn bespuugd. De Italiaan stak als reactie na het laatste fluitsignaal zijn middelvinger op naar de tribune. "Ik heb dit gebaar gemaakt omdat ik daarvoor bespuugd was", vertelde hij aan de Duitse omroep ARD.

Hertha BSC stond tot diep in blessuretijd met 1-0 voor, maar in de 96ste minuut kreeg het alsnog de gelijkmaker van Robert Lewandowski om de oren.

Na het laatste fluitsignaal liepen de emoties bij de spelers en fans van Hertha BSC hoog op. Vooral scheidsrechter Patrick Ittrich, die de aangegeven vijf minuten blessuretijd had opgerekt tot zes, moest het ontgelden. "Dat was een bonus voor de tegenstander", baalde Hertha-trainer Pal Dardai.

Volgens Ancelotti had Hertha geen reden tot klagen. "Ons doelpunt was verdiend. Al met al is dit een terechte uitslag."