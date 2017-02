Oud-voetbaltrainer Henk Nienhuis (75) overleden

Voormalig voetbaltrainer Henk Nienhuis is op 75-jarige leeftijd overleden. Nienhuis was onder meer speler, trainer en directeur van SC Veendam.

De markante Groninger, die al een tijdje ziek was, stond dan ook bekend als 'Mister Veendam'.

Nienhuis was in de jaren negentig directeur bij FC Groningen en trainde daar het tweede elftal.

Ridder

In 2000 werd hij wegens zijn verdiensten voor het voetbal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. SC Veendam ging in 2013 failliet en verdween daardoor uit het profvoetbal.