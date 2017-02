Akkoord over nieuwe wapenstilstand in Oekraïne

In München is een nieuwe wapenstilstand bereikt voor Oekraïne. Het bestand gaat maandag in, deelde de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken mee. "We staan niet toe dat het bestand mislukt", zei Lavrov.

De overeenkomst kwam tot stand na overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. Vlak voordat de mededeling over het bestand kwam, lieten Lavrov en de Oekraïense minister Klimkin zich nog pessimistisch uit over het overleg.

In de bestandsovereenkomst staan ook bepalingen over de terugtrekking van zware wapens uit het oorlogsgebied.

De laatste tijd laaide de strijd weer op in het oosten van Oekraïne. Het Oekraïense leger en de rebellen gaven elkaar de schuld van de escalatie.

Regeringsleiders en ministers

In München wordt de jaarlijkse Veiligheidsconferentie gehouden. Er zijn dit jaar zo'n dertig staats- en regeringsleiders bij aanwezig. Ook zijn er zo'n tachtig ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie naar Duitsland afgereisd, onder wie minister Koenders.