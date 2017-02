Coquard sprint naar zege in Ruta del Sol, Hofland vierde

Bryan Coquard heeft de voorlaatste etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Fransman van Direct Energie was de sterkste in de sprint. De Nederlanders Moreno Hofland en Raymond Kreder sprintten wel mee, maar kwamen net tekort voor de ereplaatsen: Hofland werd vierde, Kreder vijfde. Alejandro Valverde behield de gele leiderstrui.

In de bijna 180 kilometer lange rit, met drie klimmetjes in de eerste helft, sprongen na 25 kilometer zes man weg, onder wie Martijn Keizer (Lotto-Jumbo) en Martijn Budding (Roompot). De marge werd nooit groot en op vijf kilometer van de meet werden ze gepakt.

Tweede zege

In de bochtige finale zat Coquard goed voorin en toen Daniel Hoelmgaard gas gaf, zat hij direct in het wiel van de Noor, die hij vervolgens simpel passeerde. Voor Coquard is het zijn tweede sprintzege dit seizoen. De 24-jarige Fransman won ook een etappe in de Ronde van Valencia.

Alejandro Valverde, die vrijdag de leiding in het algemeen klassement greep in de tijdrit, start zondag in de slotetappe ook in de leiderstrui. De Spanjaard heeft een seconde voorsprong op Alberto Contador.