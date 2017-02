Noodoproep TUI-vliegtuig wegens brandstoftekort

Een Boeing 787-8 Dreamliner van TUI Nederland heeft vanmorgen vlak voor de landing een noodoproep gedaan omdat het toestel een tekort aan brandstof had. Op Schiphol wachtten de hulpdiensten de Boeing op.

De TUI-Dreamliner met vluchtnummer OR318 van Miami naar Schiphol moest net als veel andere vluchten vanochtend een tijdje rondjes vliegen boven de Noordzee vanwege de dichte mist boven Schiphol.

Een woordvoerster van TUI Nederland laat NH Nieuws weten dat de Dreamliner na tien minuten bij de luchtverkeersleiding een verzoek had gedaan om voorrang te krijgen vanwege een dreigend brandstoftekort.

Mayday mayday

Op geluidsopnames van de luchtverkeersleiding is te horen dat een van de piloten van vlucht OR318 de mededeling "mayday mayday mayday fuel Orange 318" doet. 'Orange' is de roepnaam van TUI Nederland in het radioverkeer. Het toestel krijgt vervolgens toestemming om te landen op de Polderbaan.