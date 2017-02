Mikaela Shiffrin heeft in St.Moritz de wereldtitel op de slalom veroverd. Wendy Holdener (Zwitserland) werd tweede. De Zweedse Hansdotter pakte de derde plaats.

Het was al de derde wereldtitel op de slalom voor de pas 21-jarige Shiffrin, die in 2014 in Sotsji ook de olympische titel opeiste. Shiffrin won in St.Moritz eerder zilver op de reuzenslalom.