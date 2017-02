Bij het station in Leuven is een passagierstrein ontspoord. Volgens het Belgische VTM Nieuws is daarbij iemand om het leven gekomen en zijn er ook mensen gewond geraakt.

De trein ontspoorde net nadat hij was vertrokken van het station. De oorzaak is nog onduidelijk. Op foto's is te zien dat een treinstel op zijn kant ligt.

De brandweer heeft tegen VTM gezegd dat er zeker één dode is. Onduidelijk is nog hoeveel gewonden er zijn. Ook over de aard van hun verwondingen is niets bekend.