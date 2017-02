Paar duizend mensen op de been voor ander zorgstelsel

PvdA-lijsttrekker Asscher is niet voor een Nationaal Zorgfonds, maar vindt net als de initiatiefnemers van de manifestatie wel dat het eigen risico te hoog is en dat er te veel marktwerking in de zorg is. Hij zei dat de partijen "op links" die vandaag bij elkaar zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de zorg met elkaar delen. Voor GroenLinks-lijsttrekker Klaver geldt hetzelfde.

Asscher werd als vicepremier van het huidige kabinet met boe-geroep ontvangen in de tent op het Malieveld. Klaver sprong voor hem in de bres. Hij zei: "Mensen, hij is niet onze vijand."