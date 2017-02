Geduld Hendrix is op: situatie moet veranderen

Het geduld vanĀ Jorrit Hendrix is op. Na de komst van Bart Ramselaar en Marco van Ginkel is de middenvelder bij PSV op het tweede plan beland. Sinds half september heeft Hendrix het moeten doen met vier invalbeurten in de competitie. Sinds zijn basisplaats in de verloren wedstrijd tegen Feyenoord (0-1) staat de teller op exact zestig minuten.

Hendrix werd in augustus nog geselecteerd door bondscoach Danny Blind. Op 1 september maakte hij zijn interlanddebuut tegen Griekenland.

Kind van de club

De maat is nu vol voor Hendrix. "Ik laat al voor het derde seizoen op rij zien dat ik in de basis hoor, maar het is ook het derde seizoen op rij dat iemand anders de voorkeur krijgt. Dat is wel klote, ja. Ik zit me regelmatig te verbijten", zegt hij inĀ De Limburger.

"Ik voel me echt een kind van de club en ik speel met alle liefde nog jaren hier, maar de situatie moet veranderen. En de club wil me, denk ik, ook houden. Maar hun geduld is niet mijn geduld."