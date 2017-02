Het gaat vooral over Rusland bij de veiligheidsconferentie in München

Rusland moet het akkoord van Minsk over Oekraïne nakomen. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Pence gezegd in München, waar hij is voor de jaarlijkse Veiligheidsconferentie. De Russen moeten volgens hem hun best blijven doen om een einde te maken aan het geweld in het oosten van Oekraïne.

Pence verzekerde dat de Verenigde Staten verbonden blijven met de NAVO. Hij zei er wel bij dat de NAVO-lidstaten een eerlijke bijdrage moeten leveren aan het bondgenootschap. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis liet dat afgelopen week ook al weten.

Pence ontmoet vandaag onder anderen de Duitse bondskanselier Merkel. Ook zij sprak vandaag de pers toe in München. Ze liet weten dat Duitsland bereid is om meer uit te geven aan defensie, maar dat het niet zo snel kan als de Amerikanen willen. Merkel wil de uitgaven uiterlijk in 2024 op peil hebben.

Cyberaanvallen

Merkel gaf ook aan dat ze cyberaanvallen en nepnieuws met Rusland wil bespreken. Ze denkt alleen niet dat het lukt om dat gesprek te voeren voor een aantal verkiezingen in Europa komend jaar. Er zijn onder meer verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

"Als er iets is dat ik zou willen, dan is het dat dit onderwerp op de agenda komt te staan. Bijvoorbeeld bij gesprekken tussen Rusland en de NAVO", aldus Merkel.

Aan de conferentie in München, die gisteren begon, doen zoals gebruikelijk veel hooggeplaatste politici mee, dit jaar zo'n dertig staats- en regeringsleiders. Ook zijn er zo'n tachtig ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie naar Duitsland afgereisd. Een van hen is de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov.