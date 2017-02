Utrecht eert Dick Bruna met Nijntjeliedjes op carillon Dom

Als eerbetoon aan de overleden tekenaar Dick Bruna speelt de Utrechtse stadsbeiaardier Malgosia Fiebig vandaag een aantal bekende Nijntje-liedjes op het carillon van de Domtoren.

Over Bruna's wereldberoemde konijntje zijn veel liedjes gemaakt voor tv, film en musical, onder meer van de hand van Joop Stokkermans en Ivo de Wijs.

Donderdagavond overleed Dick Bruna op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht. Bruna was grafisch vormgever, schrijver en vooral tekenaar. Bekend zijn de meer dan 1800 illustraties die hij maakte voor de spannende boeken van de Zwarte Beertjes-reeks. Ook ontwierp hij tal van affiches. Maar zijn bekendste creatie is Nijntje, geïnspireerd op het konijn van zijn zoontje in 1953.

Japan

Over de belevenissen van Nijntje zijn meer dan dertig boeken verschenen, vertaald in meer dan vijftig talen. Vooral in Japan is Nijntje ongekend populair.