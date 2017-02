Computerspelletjes taboe voor treinverkeersleiders

Treinverkeersleiders mogen tijdens hun werk voortaan niet meer op hun telefoon spelletjes spelen of films kijken. ProRail heeft dat de medewerkers laten weten in een brief, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf.

Aanleiding voor de maatregel is een treinongeluk dat begin vorig jaar in Zuid-Duitsland twaalf levens eiste. Twee treinen botsten op elkaar toen de verkeersleider ze per ongeluk hetzelfde spoor op stuurde. Hij was afgeleid door een spel op zijn telefoon. De man is veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege nalatigheid.

Inspanning

ProRail wil dit soort gevallen in Nederland voorkomen. "Het spelen van een computerspel of het kijken van films op eigen smartphone, tablet of laptop heeft een intensief karakter", staat in de brief. "Het vraagt een dusdanige inspanning en benodigde concentratie, dat de uitvoering van taken onder druk komt te staan. Deze activiteiten zijn op de werkplek niet toegestaan."

De spoorbeheerder heeft niet de indruk dat Nederlandse treindienstleiders zich tijdens hun werk massaal bezondigen aan hobby's op hun telefoon. De brief is dan ook preventief bedoeld, zegt een woordvoerder.