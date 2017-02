PSV'er Schwaab inmiddels gewend aan Nederlandse stijl

PSV'er Daniel Schwaab en Ajacied Heiko Westermann arriveerden afgelopen zomer als geroutineerde Duitse Bundesliga-spelers in de eredivisie. Westermann is in Amsterdam bijna volledig uit beeld geraakt. In Eindhoven heeft Schwaab daarentegen zijn draai gevonden.

De 28-jarige verdediger mocht bij de landskampioen aanvankelijk vooral opdraven als extra slot op de deur, zoals bijvoorbeeld in de Champions League.

Maar sinds eind november is hij een belangrijke basisspeler, al moest hij vorige week in het thuisduel met FC Utrecht z'n plaats afstaan aan Nicolas Isimat-Mirin.

'Geen makkelijke periode'

Schwaab is nu ruim een half jaar in Nederland en het bevalt hem goed. "Ik heb in Stuttgart drie jaar tegen degradatie gespeeld. Dat was geen makkelijke periode. De psychische belasting is net iets groter als je weet dat veel mensen werkloos worden als je degradeert. Dat is wat anders dan meedoen om de titel."

Sfeer

Schwaab is ondanks de achterstand van acht punten op Feyenoord en drie op Ajax positief over de titelkansen van zijn club. "Het kampioenschap is nog niet beslist. We zijn de tweede seizoenshelft goed begonnen, al was het soms op het randje. Maar je merkt dat de sfeer steeds beter wordt. Er zit nog meer energie in. Daarom ben ik positief en denk ik dat we erbij blijven."