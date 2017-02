Weerzien Zuid-Sudanese moeder met kinderen: gebeden verhoord

Ruim drie jaar lang zat Nyangonga Machul uit Zuid-Sudan in onzekerheid over haar kinderen. Door de burgeroorlog in het Afrikaanse land leefde ze al die tijd zonder haar drie zoons en twee dochters, maar na een lange zoektocht kon ze haar kinderen onlangs weer in de armen sluiten. "God heeft mijn gebeden beantwoord", zei Machul.

Machul moest haar kinderen in 2013 noodgedwongen bij haar moeder achterlaten. Toen ze op weg was naar de hoofdstad Juba, werd het dorp waar ze woonden 's nachts aangevallen door gewapende mannen. "Ik lag in bed te slapen", vertelt Nhial, de oudste zoon. "Plotseling hoorde ik geweerschoten. Daarna was er veel gekrijs en geschreeuw."