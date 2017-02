Suárez blijft achter Enrique staan en gelooft in wonder

De afstraffing in de Champions League door Paris Saint-Germain is hard aangekomen in Barcelona. Na de 4-0 nederlaag was de kritiek niet van de lucht, zeker aan het adres van trainer Luis Enrique. Maar topscorer Luis Suárez gelooft in een wonder en blijft achter zijn coach staan.

"Zo'n nederlaag heeft zeker invloed op onze gesteldheid", zei Suárez in de aanloop naar het competitieduel van zondag met Leganés. "Om in de achtste finales zo te verliezen maakt alles heel erg moeilijk. Maar Barcelona is een van de beste teams van de wereld. We hebben voldoende kwaliteit en huis en kunnen soortgelijke situaties omgooien."

De druk op trainer Enrique nam de afgelopen week flink toe en er wordt in de Spaanse media al volop gespeculeerd over zijn opvolging. Maar Suárez wil daar niets van weten. "Of er nu veel kritiek is op de coach of veel lof: daar moeten we niet naar luisteren. Zeker nu niet alleen de trainer, maar ook sommige spelers zoveel kritiek krijgen."