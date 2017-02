"Neres is een zeldzame publiekspeler"

Nooit eerder haalde een Nederlandse voetbalclub voor zoveel geld een speler uit het buitenland. Ajax kocht deze winter David Neres voor 12 miljoen euro van São Paulo. Vrijdagmiddag werd hij in de Amsterdam Arena gepresenteerd.

In Brazilië werd sceptisch gereageerd op de transfer. "Te weinig doelpunten. Geen plan voor het doel". In Nederland ligt dat anders. Louter en alleen positieve geluiden over de kleine aanvaller.

Scout Piet de Visser, veelvuldig in Brazilië op zoek naar toptalenten, begrijpt de investering van Ajax. "Neres lijkt een beetje op Douglas Costa van Bayern München. Echt goed. Op het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder-20 was hij één van de beste spelers."

Dribbelmaniak

David Endt, oud-teammanager van Ajax, haalt een andere Zuid-Amerikaan aan als het over Neres gaat. “Van Luis Suárez dachten ook een hele hoop mensen: moet dat hem dan worden? Het was een beetje een toevalsspeler. Totdat het toeval zo vaak terugkwam dat het geen toeval meer was."

"Bij Suárez was de geraffineerde techniek niet zo duidelijk aanwezig, dat zie je bij Neres wel. Hij heeft de natuurlijke Braziliaanse touch", aldus Endt. "Het lijkt me wel een beetje een dribbelmaniak. Voor mijn gevoel nog niet heel erg een teamspeler, maar ik kan me vergissen."