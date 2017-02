De sport van zaterdag bij de NOS

We nemen ook weer een kijkje bij de WK skiën in het Zwitserse Sankt Moritz, waar we toe zijn aan de slalom voor de vrouwen. In het Sportjournaal (18.50 uur) en de reguliere Studio Sport-uitzending (23.34 uur) volgt er een uitgebreide samenvatting.

Eredivisie

De 23ste speelronde van de eredivisie gaat verder met vier duels: FC Twente-sc Heerenveen (18.30 uur), PSV-NEC, Heracles-Excelsior (19.45 uur) en FC Utrecht-PEC Zwolle (20.45 uur).

Via NPO Radio 1 en het liveblog op NOS.nl zijn de duels op de voet te volgen. Om 22.38 zijn er samenvattingen van de duels te zien op NOS.nl en NPO 1.,