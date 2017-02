Wekdienst van 18 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

KNVB: twee derde amateurclubs redt het amper

Twee derde van de clubs in het amateurvoetbal heeft volgens de KNVB moeite om het hoofd boven water te houden. Directeur amateurvoetbal Van der Zee zegt in het AD dat de clubs er niet in slagen om vrijwilligers aan zich te binden. Volgens hem stijgen de kosten, lopen de sponsorinkomsten terug en hebben de clubs te maken met knellende regels waardoor ze op kosten worden gejaagd.