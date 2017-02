Vierde arrestatie in moordzaak halfbroer Kim Jong-un

In Maleisië is een vierde verdachte aangehouden voor de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De verdachte is een Noord-Koreaanse man. Hij werd in de buurt van de hoofdstad Kuala Lumpur gepakt.

Eerder werden al twee vrouwen en een man opgepakt. De vrouwen reisden op een Indonesisch en een Vietnamees paspoort. De nu opgepakte verdachte is een 46-jarige man, genaamd Ri Jong Chol.

Kim Jong-nam werd maandag op een vliegveld in Kuala Lumpur vermoord. Hij zei tegen hulpverleners dat hij met een vloeistof was bespoten waarna hij zich niet lekker voelde. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

Mortuarium

Volgens Zuid-Korea vergiftigden twee vrouwen hem in opdracht van Kim Jong-un. Sectie op het lichaam gaf geen uitsluitsel over de oorzaak van Kim Jong-nam zijn dood. Inmiddels is er een tweede autopsie uitgevoerd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Noord-Korea heeft gezegd die resultaten sowieso niet te erkennen en eist het lichaam van Kim Jong-nam op. De Noord-Koreaanse ambassadeur zei gisteravond voor het mortuarium tegen verslaggevers dat Maleisië mogelijk samenwerkt met de vijanden van Noord-Korea en probeert om iets te verbergen.