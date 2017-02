Farindola bestaat nog na de lawine, 'meer is er niet over te zeggen'

Hij voelt zich met alle kennis van nu niet schuldig over zijn besluit. "Wat er vorige maand gebeurde was uitzonderlijk. Het was een kettingreactie die begon met een reeks aardbevingen. Er waren zeker vier enorme klappen. Maar ook nooit eerder maakten we zo’n extreme sneeuwval mee waardoor sneeuwhopen tot zes meter dik ontstonden. De hotelgasten die de lawine overleefden, vertelden over de angst die ze in het hotel ervoeren. Maar die angst had niet te maken met de sneeuw. De mensen in het hotel wilden weg uit vrees voor meer aardbevingen."

Cementwagens

Er zijn veel verhalen over het hotel in omloop, weet Willeke Luinge, een Nederlandse campinghoudster in de streek. Die hoorde ze tien jaar geleden al. Ze had zich net gevestigd bij Farindola op het moment dat de uitbreiding van Rigopiano in volle gang was. "Dag en nacht reden de cementwagens over de brug die we zien vanaf ons terrein. Daar loopt de weg naar Rigopiano. We hoorden dat het hotel tijdens de verbouwing zou zijn gaan schuiven. Het was niet veel, hooguit een paar centimeter. Een maand lang reden de cementwagens af en aan. Het leek wel om de boel te verankeren."