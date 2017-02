KNVB: twee derde amateurclubs redt het amper

Twee derde van de clubs in het amateurvoetbal heeft volgens de KNVB moeite om het hoofd boven water te houden. Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zegt in het AD dat de clubs er niet in slagen om vrijwilligers aan zich te binden of bestuursleden te vinden.

De KNVB-directeur luidt in de krant de noodklok. Volgens hem stijgen de kosten, lopen de sponsorinkomsten terug en hebben de clubs te maken met beknellende regels waardoor ze op kosten worden gejaagd.

Als voorbeeld noemt hij de flexwet. Van der Zee vindt het onbegrijpelijk dat clubs als gevolg van deze wet vaste contracten met trainers moeten afsluiten. Ook is hij bang dat sportaccommodaties straks niet meer onder het lage btw-tarief vallen.

Bladella

De opmerkingen van Van der Zee komen een paar dagen na ophef over een besluit van voetbalvereniging Bladella. De club uit Bladel royeerde vier jeugdspelers omdat ze niet genoeg loten verkochten. De KNVB riep de club toen op om dat besluit terug te draaien en financiële problemen niet op de jeugdleden af te wentelen. "Jeugdspelers moeten met hun vrienden kunnen voetballen."

De club benadrukte dat eerder was besloten dat spelers voor 25 euro aan loten moesten verkopen om de prijs van de contributie te drukken. Ouders moesten voor die 25 euro garant staan. Het bestuur van Bladella zei daarover dat er inzet wordt verwacht van ouders en spelers, "zeker in de tijd dat wij als vereniging problemen hebben voldoende vrijwilligers te krijgen en te houden".

In Nederland spelen zo'n 1,2 miljoen voetballers bij ruim 3000 verenigingen.