Doden bij schietpartijen in Mexico

Bij twee schietpartijen in Mexico zijn vijf verdachten en een taxichauffeur gedood door Mexicaanse commando's.  Dat gebeurde in de noordelijke grensplaats Reynosa. Nog eens drie mensen kwamen om het leven bij andere incidenten in de deelstaat Tamaulipas.

De commando's rukten uit na meldingen van gewapende mannen in de stad. Ze werden door de verdachten beschoten. Twee kartelleden werden gedood. Bij een tweede confrontatie werden nog eens drie bendeleden doodgeschoten. Ook een taxichauffeur werd geraakt en overleed.

Onbekende verdachten staken na de schietpartijen autobanden in brand en blokkeerden wegen. De mannen die werden gedood zijn waarschijnlijk van het Golf-kartel dat Reynosa al jaren in zijn greep heeft.