Justitie in Latijns-Amerika slaat handen ineen in Odebrecht-affaire

De openbaar aanklagers van tien Latijns-Amerikaanse landen hebben in Brasilia een overeenkomst getekend om makkelijker informatie en bewijsmateriaal uit te wisselen in de grootschalige corruptiezaak rond aannemer Odebrecht. Het grootste bouwbedrijf van Brazilië zou in Latijns-Amerika 800 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald in ruil voor opdrachten.

Het doel van de samenwerking is om de bureaucratie in de verschillende landen te omzeilen en de informatie-uitwisseling sneller te laten verlopen. Getuigen en verdachten in andere landen kunnen makkelijker worden gehoord of verhoord. De deelnemende landen hebben afgesproken dat bewijsmateriaal dat in het ene land is verzameld, ook in andere landen gebruikt kan worden.

Het schandaal is wijdvertakt en reikt tot in de hoogste regionen. Zo werd vorige week een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Peruaanse oud-president Alejandro Toledo. En Argentinië heeft bijvoorbeeld aan Brazilië en Zwitserland informatie gevraagd om te kunnen bepalen of het hoofd van de Argentijnse inlichtingendiensten als burger voor 600.000 dollar is omgekocht door Odebrecht.

Dood rechter

In Brazilië wordt reikhalzend uitgekeken naar de verklaringen van voormalige Odebrecht-medewerkers. Zij legden verklaringen af in de hoop op strafvermindering. De bekendmaking van deze getuigenissen liep vertraging op door de dood van de rechter die het onderzoek leidde.

Hij kwam om toen zijn vliegtuig neerstortte voor de kust van Brazilië. In de verklaringen zouden onder anderen beschuldigingen worden geuit aan het adres van de oud-presidenten Lula da Silva en Dilma Rousseff, net als de huidige president Michel Temer, enkele van zijn ministers en andere politici onder wie zo'n 200 parlementsleden.

De overeenkomst werd in Brasilia ondertekend door Brazilië, Argentinië, Chili, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, de Dominicaanse Republiek, Venezuela en Panama. Naast deze Latijns-Amerikaanse landen doet ook Portugal mee. Odebrecht heeft samen met een ander bedrijf al een schikking getroffen in Brazilië, de VS en Zwitserland voor 3,5 miljard dollar.