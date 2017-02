Surinaamse staatsomroep zet uitzending met vakbond op zwart

De Surinaamse staatstelevisie STVS heeft donderdagavond een actualiteitenuitzending afgebroken omdat de voorzitter van de onderwijsbond, Wilgo Valies, er te gast was. Die zegt dat volgens STVS-medewerkers de opdracht om de uitzending te staken van het kabinet van president Bouterse kwam.

De vakbond ligt al maanden ernstig in de clinch met de regering. In januari lag het onderwijs in Suriname een paar weken plat door stakingen. Valies is woedend over de ingreep van de hoofdredactie en spreekt van censuur. Hoofdredacteur Shurley Lackin van STVS zegt dat zij verantwoordelijk is voor de ingreep en niet het kabinet.

'Journalistiek onethisch'

Lackin laat via een verklaring weten dat ze kort voor de uitzending met de redactie over de inhoud van het programma had gesproken. De voorzitter van de onderwijsbond stond toen niet op de lijst van mensen die zouden worden geïnterviewd.

De hoofdredacteur ontkent dat er sprake is van censuur. Volgens haar is het "journalistiek onethisch om maatschappelijke kwesties slechts vanuit één perspectief te belichten". Ze zegt dat de STVS streeft naar "evenwichtige informatievoorziening".

Decembermoorden

Het is niet de eerste keer dat er wordt ingegrepen bij staatsomroep STVS. In 2011 werd beeldmateriaal in beslag genomen waarop door een indianenleider felle kritiek werd geleverd op president Bouterse. In 2013 werd een uitzending van het Surinaamse Jeugdjournaal onderbroken omdat er aandacht werd besteed aan de herdenking van de Decembermoorden.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft nog niet gereageerd op het incident van donderdagavond. De vereniging heeft eerder gezegd medewerkers aan nieuwsuitzendingen van de staatsmedia niet te beschouwen als journalisten, omdat ze aan het lijntje van de regering lopen.