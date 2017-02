'Honderden vluchtelingen terug in Calais'

Honderden vluchtelingen, onder wie veel onbegeleide minderjarigen, houden zich volgens hulporganisaties weer op in Calais. Die conclusie trekken ze uit het aantal maaltijden dat de organisaties uitdelen aan vluchtelingen. De Franse autoriteiten hebben zich er nog niet over uitgelaten.

Het illegale vluchtelingenkamp dat bekendstond als de 'jungle van Calais' werd in oktober ontruimd. De duizenden bewoners werden toen verdeeld over Franse opvangkampen. Van die mensen is de laatste maanden zo'n 20 à 25 procent weer uit die kampen vertrokken. Het is niet duidelijk waar ze heen zijn gegaan, maar dat een deel is teruggekeerd naar Calais is niet ondenkbeeldig.

Ze kunnen daar overigens niet weer bezit nemen van het terrein waar de 'jungle' stond. Die plek wordt nog steeds streng bewaakt door politie en veiligheidsdiensten. In plaats daarvan hangen ze rond in en rond Calais zelf.

Oversteek

Dat deze migranten er zijn, is op zichzelf geen verrassing. Een paar dagen na de ontruiming in oktober hingen er al weer migranten rond in Calais. De laatste maand is hun aantal sterk gestegen volgens de hulporganisaties.

Een precies aantal kunnen zij niet geven. Een deel van de migranten verbergt zich voor de politie, anderen lukt het geregeld om de oversteek naar Engeland te maken. Dat lukt beter dan eerst, omdat er minder concurrentie is. Het is nu makkelijker om ongemerkt aan boord van een vrachtwagen of trein te klimmen.