Koploper Juventus fluitend langs Palermo

Claudio Marchisio opende, nadat Gonzalo Higuaín nog was gestuit door de keeper, in de rebound al snel de score. Palermo kreeg vervolgens wel een paar kansjes, maar Juventus-keeper Gianluigi Buffon was een sta-in-de-weg.

Paolo Dybala (ex-Palermo) maakte er nog voor de rust 2-0 van met een fraaie vrije trap.