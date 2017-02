Pleun wint The Voice of Holland

Pleun Bierbooms is de winnares van The Voice of Holland. De 18-jarige zangeres uit Lieshout sleept naast deze titel een platencontract binnen. De communicatiestudente werd dit seizoen gecoacht door zanger Waylon.

De Brabantse laat met de winst concurrenten Isabel Provoost (tweede), Vinchenzo Tahapary (derde) en Thijs Pot (vierde) achter zich.

Ook werd vanavond bekend dat kandidaat Dwight Dissels, die eerder de show moest verlaten, de rol van Jezus gaat vertolken in het muziekspektakel The Passion.