Bosnië gaat alsnog in beroep tegen vrijspraak Servië om genocide

Bosnië gaat in beroep tegen de vrijspraak van Servië van genocide tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 1992-1995. Het Internationale Hof van Justitie merkte de massamoord in 1996 in Srebrenica als genocide aan, maar het sprak Servië vrij van de verantwoordelijkheid.

Bakir Izetbekovic, de enige moslim in het driekoppige presidentschap van Bosnië, heeft het hoger beroep aangekondigd. De termijn om in beroep te gaan verstrijkt op 26 februari aanstaande.

Toestemming

De stap van Izetbegovic zal Bosnië vrijwel zeker in een politieke crisis storten, omdat de andere leden van het presidentschap, een Bosnische Serviër en een Bosnische Kroaat, het hoger beroep afwijzen. De Bosnisch-Servische politici zullen de parlementszitting over de zaak uit protest boycotten.

Izetbegovic is van mening dat hij de toestemming van de andere twee niet nodig heeft om in beroep te gaan. Hij is de zoon van de eerste president van Bosnië en Herzogovina, Alija Izetbegovic.

Bosnië daagde Servië al in 1993 voor het VN-hof wegens politieke en militaire steun van Servië voor de Bosnische Serviërs. Servië werd tien jaar geleden weliswaar vrijgesproken van genocide, maar de regering werd er wel verantwoordelijk voor gesteld dat zij er niet in was geslaagd het bloedbad in Srebrenica te voorkomen.