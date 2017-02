ANWB wil veerboten op het Markermeer

De ANWB wil veerbootverbindingen op het Markermeer. De boten zijn in eerste instantie vooral voor recreanten bedoeld, maar moeten ook een antwoord zijn voor de drukte op de wegen tussen Almere en Amsterdam.

"Wij zien kansen op termijn om beide steden met elkaar te verbinden. Daar is nu veel drukte op de weg. Dat verkeer zou ook over water kunnen", aldus Ko Droogers van de ANWB tegen Omroep Flevoland. De andere veerboten zouden kunnen komen tussen de Marker Wadden en Enkhuizen, maar ook tussen de Bataviahaven en Hoorn.

Volgens de ANWB is het plan enthousiast ontvangen door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. "Met de veerboten kunnen er meer toeristen komen", denkt Droogers. Flevoland heeft volgens de ANWB al toegezegd mee te betalen aan een haalbaarheidsonderzoek.

Zuid-Holland

De belangenbehartiger van mobiel Nederland wil leren van ervaringen in Zuid-Holland. Daar zijn waterbussen tussen Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Gorinchem.

"Het moet doorgerekend worden of het haalbaar is. Er moeten schepen aangeschaft worden. Daarnaast moet uit verder onderzoek blijken of de veerboten voldoende passagiers trekken en waar opstapplekken kunnen komen." Maar volgens Droogers ligt het voor de hand dat er vanuit Amsterdam in de toekomst mensen opstappen en zij in Bataviastad weer kunnen afstappen.

Experimenteren

De ANWB wil al komende zomer experimenteren met de veerboten. "Als dat positief uitpakt kunnen er een jaar later extra verbindingen bij komen."