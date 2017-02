'Corruptie is in Kosovo nog steeds een groot probleem'

Kosovo verklaarde zich precies negen jaar geleden onafhankelijk. Op 17 februari 2008 scheidde het zich af van Servië, met wie het eind jaren 90 een bloedige burgeroorlog uitvocht.

Besim Ternava is ICT-docent in Rotterdam. Hij kwam 22 jaar geleden van Kosovo naar Nederland en denkt dat mensen nog niet genoeg over Kosovo weten. "Deze Kosovaarse feestdag is een goede gelegenheid om erover te praten. In Nederland is een kleine gemeenschap van Kosovaren, maar daar hoor je niet zoveel van."

Voor hem is het een dag met gemengde gevoelens. Aan de ene kant ziet hij positieve ontwikkelingen in het land, met name in de wederopbouw van de infrastructuur. "Je merkt in Kosovo bijna niet dat er negen jaar geleden een brute oorlog was."