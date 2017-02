Anouk Vetter doet niet mee aan de EK indoor atletiek, die van 3 tot en met 5 maart in Belgrado worden gehouden.

De 24-jarige meerkampster heeft lichte knieklachten. In overleg met haar coach en vaderĀ Ronald Vetter heeft ze besloten om geen risico's te nemen en zich te richten op het buitenseizoen.

"Ik wil tijdens de WK in Londen optimaal presteren op de zevenkamp. Het is daarvoor nu even nodig dat ik een stapje terug doe", aldus de regerend Europees kampioene outdoor.