Ajax en Brazilianen: alleen Maxwell werd wereldtop

Márcio Santos (1995-1997)

Louis van Gaal dacht in 1995, na het winnen van de Champions League, met Márcio Santos dé opvolger van Frank Rijkaard naar Amsterdam te hebben gehaald. Die verwachting was niet zo vreemd. De stevige mandekker was namelijk basisspeler in het Braziliaanse elftal dat in 1994 wereldkampioen werd.

Santos kon zijn torenhoge verwachtingen nooit waarmaken. Dat kwam ook door Frank de Boer, die een waardige concurrent bleek voor de Braziliaan. Bovendien was Santos was op een gegeven moment vaker te vinden in het uitgaansleven dan in de basisopstelling.

Toch zal de Braziliaan niet snel vergeten worden. In december 1996, in de topper tegen PSV, zorgde Santos namelijk voor een record dat nog altijd op zijn naam staat. Santos verving in de 54ste minuut Mario Melchiot en 19 seconden later haalde hij de doorgebroken Luc Nilis neer. Scheidsrechter Dick Jol kende geen genade en toonde hem de rode kaart, de snelste ooit na een invalbeurt.

Het kwam daarna niet meer goed bij Ajax. Hij keerde terug naar Brazilië en speelde in zeven jaar bij tien verschillende clubs.