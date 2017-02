Vijf jaar geleden, maar het verdriet om Friso's dood zit nog diep

Het is precies vijf jaar geleden: het ski-ongeluk van prins Friso in het Oostenrijkse Lech. De schok zit nog diep, zegt burgemeester Ludwig Muxel van het ski-oord tegen de krant Vorarlberger Nachrichten.

Prins Friso kreeg in februari 2012 een ernstig ski-ongeluk in het Oostenrijkse Lech. Hij lag lang in coma in Groot-Brittannië. Later werd hij overgebracht naar Nederland. Hij was 44 toen hij in augustus 2013 overleed in Paleis Huis ten Bosch.

Het ongeluk maakte veel indruk op de Koninklijke familie, zoals te zien in onderstaande video: