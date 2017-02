Titelverdediger Klizan moet in Ahoy het hoofd buigen

Martin Klizan, een jaar geleden nog de smaakmaker en winnaar van het ABN Amro-toernooi, heeft vrijdag in de kwartfinales het hoofd moeten buigen in Rotterdam. De Slowaak moest zijn meerdere erkennen in Tomas Berdych, die daarmee voor de vierde keer in zijn loopbaan is doorgedrongen tot de halve finales van het ABN Amro-toernooi.

Berdych, toernooiwinnaar in 2014, was met 6-3, 6-3 te sterk voor Klizan.