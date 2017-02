Zus Spaanse koning vrijgesproken voor fraude, zwager zes jaar cel

Prinses Cristina, de zus van koning Felipe van Spanje, is vrijgesproken van betrokkenheid bij belastingfraude. Haar echtgenoot, Iñaki Urdangarin, die ook terechtstond, krijgt een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. Dat bepaalde de rechter in Palma de Mallorca in Spanje.

De prinses moet ondanks de vrijspraak wel 265.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Het duo werd in 2014, samen met 15 anderen, aangeklaagd voor witwassen en en belastingontduiking. Urdangarin kon via een sportstichting miljoenen euro's aan subsidie in eigen zak steken.

Prinses Cristina zat in het bestuur van de stichting en was mede-eigenaar van een bedrijf dat ook met de fraude in verband is gebracht.

De prinses is het eerste lid van de koninklijke familie dat sinds de herinvoering van de Spaanse monarchie in 1975 voor de rechter stond. Haar broer ontnam haar, mogelijk naar aanleiding van de rechtszaak, in 2015 haar adellijke titels. Sindsdien is ze niet meer aanwezig bij officiële aangelegenheden van het Spaanse Koninklijk Huis.